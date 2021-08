Riot Games holt die Worlds 2021 nach Europa

Wie schon im vergangenen Jahr sollte die League of Legends World Championship auch 2021 in China stattfinden. Nun verkündete Riot Games die Verlegung nach Europa.

Nun hat Riot Games die Entscheidung getroffen, die Weltmeisterschaft in League of Legends nicht in China auszutragen. Stattdessen wird das Event nach Europa geholt, um die Situation besser handhaben zu können. Zuletzt fand die Worlds 2019 in Europa statt.