Wo sehe ich was? Alles zur gamescom 2021

Auch 2021 findet die gamescom ausschließlich digital statt. Wir zeigen euch, was wo gesendet wird. © gamescom

Europas größte Videospielmesse findet in diesem Jahr erneut rein digital statt. Dennoch gibt es für Gaming-Fans und -Freunde mehr als genug zu sehen. Wir verraten euch, was wo gezeigt wird.

Zunächst als Hybrid-Modell geplant, kommt die gamescom in diesem Jahr erneut und auschließlich digital daher. Obwohl den meisten das “hands on”-Gefühl fehlen dürfte, können sich Fans von Videospielen auch ohne lange Anstehschlangen und volle Hallen auf jeden Menge Gaming-Action freuen.

Auch in diesem Jahr startet die gamescom am Mittwoch mit der “gamescom Opening Night Live”, bei der wie im letzten Jahr mit zahlreichen Trailern und weiteren Inhalten zu neuen und bereits bestehenden Spielen gerechnet werden darf. Der Start ist für 20:00 Uhr angesetzt und soll bis 22:00 Uhr dauern. Das Vorprogramm geht bereits eine halbe Stunde zuvor on air.