FC Bayern im DFB-Pokal ohne Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Leon Goretzka

Der FC Bayern tritt im DFB-Pokal gegen den Bremer SV (Mi. 18.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) ohne Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Leon Goretzka an. Julian Nagelsmann gibt auch ein Update zu Kingsley Coman, Lucas Hernández und Benjamin Pavard.

Der FC Bayern muss in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Oberligist Bremer SV auf drei weitere Stars verzichten.

Wie Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Dienstag erklärte, werden Kapitän Manuel Neuer, Torjäger Robert Lewandowski und Mittelfeld-Motor Leon Goretzka nach ihrem Einsatz beim 3:2 gegen den 1. FC Köln am Sonntag die Reise nach Bremen nicht antreten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Pokal-Rotation: Bayern ohne Lewandowski, Neuer, Goretzka

Torhüter Neuer hatte am Dienstag bereits das Abschlusstraining verpasst. “Der Fuß hat ein bisschen reagiert nach dem Spiel, aber das war zu erwarten”, sagte Nagelsmann.

Neuer hatte sich im Supercup gegen Borussia Dortmund (3:1) eine Kapselverletzung am rechten Fuß zugezogen, stand allerdings am Sonntag gegen Köln (3:2) wieder in der Startelf.