Champions Hockey League: SPORT1 überträgt Spiele der CHL LIVE CHL-Comeback: SPORT1 überträgt LIVE

Der EHC Red Bull München ist wieder in der CHL am Start © Imago

SPORT1

Nach einem Jahr Unterbrechung kehrt die Champions Hockey League zurück. SPORT1 zeigt alle deutschen Spiele der CHL LIVE.

Das Warten hat ein Ende: Durch den coronabedingten Ausfall in der Vorsaison kehrt die Champions Hockey League (CHL) nach langer Abstinenz jetzt auf die große Bühne zurück.

SPORT1 ist auch in der siebten CHL-Saison als offizieller Medienpartner wieder mittendrin und begleitet die europäische Eishockey-Königsklasse umfangreich auf seinen Plattformen. Insgesamt sind von der Vorrunde bis zum Finale über 30 Livespiele im Free-TV auf SPORT1, im Pay-TV auf SPORT1+ oder im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps zu sehen. Darunter alle Begegnungen der vier deutschen Vertreter Eisbären Berlin, Adler Mannheim, EHC Red Bull München und Pinguins Bremerhaven.

Dabei werden pro Spieltag bis zu drei Partien mit deutscher Beteiligung live im Free-TV gezeigt. Los geht’s am kommenden Donnerstag, 26. August, live ab 19.55 Uhr auf SPORT1, wenn die Adler Mannheim bei den Cardiff Devils in Wales zu Gast sind. Am selben Abend ist das Auswärtsspiel des EHC Red Bull München beim dänischen Topklub SønderjyskE Vojens ab 20.10 Uhr im kostenlosen Livestream zu sehen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der CHL)

Am Freitag, 27. August, wird das CHL-Debüt der Pinguins Bremerhaven bei TPS Turku in Finnland ab 17:55 Uhr ebenfalls im Livestream gezeigt, bevor SPORT1 live ab 20.10 Uhr den ersten Auftritt des deutschen Meisters Eisbären Berlin gegen Tappara Tampere aus Finnland im Free-TV überträgt. Als Kommentatoren sind Basti Schwele und Tobias Fischbeck im Einsatz.

Topteams aus 13 Ligen kämpfen um die europäische Eishockey-Krone

SPORT1 begleitet die Champions Hockey League (CHL) bereits seit der Premieren-Saison 2014/15 und ist damit nach der coronabedingten Zwangspause auch bei der siebten Auflage des europäischen Top-Wettbewerbs mittendrin. In der Saison 2021/22 sind insgesamt 32 Teams aus 13 Ligen vertreten, die zunächst in acht Vorrundengruppen mit jeweils vier Teams aufgeteilt sind.

Die Gruppenphase wird vom 26. August bis zum 13. Oktober ausgetragen. Dabei qualifizieren sich die zwei besten Mannschaften jeder Gruppe für die Playoffs, die mit dem Achtelfinale am 16. November starten. Das Finale findet am 1. März 2022 statt. Titelverteidiger sind die Frölunda Indians. Das schwedische Topteam aus Göteborg krönte sich insgesamt bereits vier Mal zum CHL-Champion. Die deutschen Vertreter warten noch auf ihren ersten Triumph. Der bislang größte Erfolg aus deutscher Sicht war der Finaleinzug des EHC Red Bull München in der Saison 2018/19.

Deutsches Quartett will sich in der CHL gegen die starke Konkurrenz behaupten

Mit Meister Eisbären Berlin, Adler Mannheim, EHC Red Bull München und Debütant Pinguins Bremerhaven sind vier Klubs aus der PENNY DEL in der anstehenden CHL-Saison vertreten. Die Eisbären treffen in der Vorrundengruppe E auf Tappara Tampere aus Finnland, den schwedischen Topklub Skelleftea AIK und den Schweizer Vizemeister HC Lugano.

Die Adler starten in der Gruppe C beim amtierenden britischen Meister Cardiff Devils. Weitere Vorrundengegner sind der Lausanne HC aus der Schweiz und der aktuelle finnische Champion Lukko Rauma.

München bekommt es zum Auftakt in der Gruppe D mit dem amtierenden Continental-Cup-Sieger SønderjyskE Vojens zu tun. Dazu geht es in der Vorrunde gegen den aktuellen Schweizer Meister EV Zug und den schwedischen Vize-Champion Rögle Ängelholm, bei dem in der Vorsaison Moritz Seider für Furore sorgte.

