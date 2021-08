Bundesliga: Eintracht Frankfurt braucht einen Nachfolger für André Silva

Trotz Offensiv-Neuzugängen: Eintracht konnte Silva-Lücke noch nicht schließen

Was noch fehlte, war vor allem die Durchschlagskraft im letzten Drittel, die sogenannte Kirsche auf der Torte. Eben das Element, das Silva in der vergangenen Spielzeit Woche für Woche einbrachte.

Suche nach einem Stürmer hat allerhöchste Priorität

Vinicius? Benfica will noch abwarten

Nach dem Rückspiel in der Champions-League-Qualifikation gegen die PSV Eindhoven könnte es noch mehr Bewegung geben. Nach SPORT1 -Informationen ist ein Deal aber noch lange nicht perfekt, der Poker zieht sich noch in die Länge.

Typ Weghorst täte der Eintracht gut

Über allem steht deshalb die Suche nach einem Silva-Nachfolger. Glasner hat in seinen beiden Jahren in Wolfsburg mit Wout Weghorst genau einen solchen Spielertypen gehabt, der Niederländer war in engen Partien das Zünglein auf der Waage. Er wäre es möglicherweise gewesen, der das goldene Tor gegen den FCA erzielt hätte. So, wie es Silva regelmäßig tat.