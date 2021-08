LEC: Fnatic gewinnt das eSports-Clasico und fährt zur Weltmeisterschaft

Erstmals seit 2016 verpasst G2 Esports die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in League of Legends. Fnatic hingegen trifft nun im Halbfinale auf Rogue.

Es ist das “Clasico” in League of Legends: Fnatic gegen G2 Esports.

In einem an Spannung kaum zu überbietenden Match lieferten die Teams eine Leistung auf höchstem Niveau ab, jedoch mit dem glücklicheren Ausgang für Fnatic. Die ursprünglich aus England stammende Organisation darf sich nicht nur über die Teilnahme an der bevorstehenden League of Legends World Championship freuen, auch der mögliche Splitgewinn steht weiterhin im Raum.