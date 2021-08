FC Bayern: Spende von einer Million Euro für Flutopfer

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München hat wie angekündigt eine Million Euro für Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gespendet, die infolge der Hochwasserkatastrophe Anfang Juli in ihrer Existenz bedroht sind. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Präsident Herbert Hainer und Vorstandschef Oliver Kahn überreichten am Dienstag symbolische Schecks in Höhe von jeweils 500.000 Euro. 100.000 Euro spendete der Klub bereits über den FC Bayern Hilfe e.V. an Flutopfer in Bayern.