Basketball, BBL: Brose-Bamberg-Wirbel um Coach Johann Roijakkers

Verschiedene Zeugen bestätigten dem Sender den Vorfall an einem Parkhaus in Bamberg.

Der Klub aus der eaysyCredit BBL nahm am Dienstagmittag in einer Pressemitteilung nun Stellung zu den Behauptungen, ohne konkret die angeblich gefallenen Aussagen Roijakkers’ zu kommentieren. ( DATEN: Die Tabelle der BBL )

“Am gestrigen Montagvormittag gab es zwischen Brose Bamberg Cheftrainer Johan Roijakkers und einer Dame eine verbale Auseinandersetzung, die durch eine unbeteiligte dritte Person an uns und direkt im Anschluss an lokale Medien herangetragen wurde”, hieß es nun in der Vereinsverlautbarung.