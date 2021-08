Platzsturm bei OGC Nizza gegen Olympique Marseille: Diese Strafen drohen

Zuschauer greifen Spieler an! Heftige Ausschreitungen in Nizza

Nach dem Platzsturm bei Nizza gegen Marseille gibt es nun schon eine Sperre. Weitere Strafen könnten folgen - was passiert mit Opfer und Flaschenwerfer Payet?

Nachdem die Lage beim Spiel zwischen OGC Nizza und Olympique Marseille am Sonntagabend eskaliert war und es sogar zu einem Platzsturm von Heimfans kam, wurden nun erste Maßnahmen angekündigt. (BERICHT: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Platzsturm bei Nizza - Marseille)

Während die Staatsanwaltschaft am Montag erklärte, man habe mehrerer Ermittlungsverfahren eingeleitet, insbesondere wegen “Werfens von Wurfgeschossen” und “schwerer Gewalt”, setzte die Regionalregierung bereits erste Maßnahmen um. ( Spielplan und Ergebnisse der Ligue 1 )

Tribüne von OGC Nizza gesperrt

So wird die Südtribüne im Stadion von Nizza für die nächsten vier Heimspiele gesperrt, verkündete Präfekt Bernard Gonzalez aus dem Departement Alpes-Maritimes mit. ( Tabelle der Ligue 1 )

Die Partie war am Sonntag in der 75. Minute beim Stand von 1:0 für Nizza abgebrochen worden, nachdem OM-Star Dimitri Payet vor der Kurve der Heim-Fans mit Wasserflaschen beworfen wurde, selbst eines der Wurfgeschosse zurück in den Block schickte und daraufhin rund 50 Anhänger das Feld stürmten,