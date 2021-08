Rainbow Six Siege: Team oNe gewinnt das Six Mexico Major

Nach einem hartumkämpften Finale krönt sich das Lateinamerikanische Roster von Team oNe zum Sieger des Six Mexico Major © Ubisoft/Kirill Vision

In einem hart umkämpften Finale setzt sich das Team aus Lateinamerika gegen die Spieler von Team Empire durch und krönt sich zum Champion des Six Majors.

Erst vor fünf Monaten zusammengestellt und schon ganz oben mit dabei: Team oNe gewinnt das Six Major in Mexico und schlug im Finale ein dominant auftretendes Team Empire. Der Erfolg kam jedoch nicht von ungefähr.

Das Line-Up von oNe bestand ursprünglich aus gestandenen Profis, doch verkaufte die Orga das gesamte Roster an MIBR. Danach wurden Spieler aus den unterschiedlichsten Teams angeworben, die bei ihren jeweiligen Organisationen nicht als Superstars galten. Stattdessen wurde die Mannschaft auf Basis von Spielerprofilen und Statistikauswertungen zusammengestellt, wie TchubZ den Kollegen von Siege.gg verriet.

Ein offener Schlagabtausch - Das Finale des Six Majors

Dabei wurde das Six Mexico Major 2021 erst auf der fünften Karten, “Villa”, entschieden. Zuvor gab es ein Wechselbad der Gefühle für alle Fans, hatte zunächst Empire die Führung übernommen, glich oNe auf der nächsten Karte aus. So ging es hin und her, ehe die Entscheidung in der fünften und letzten Karte fallen musste. Hier ließ das Team von TschubZ jedoch nichts mehr anbrennen und gewann souverän mit 7-1 und einem Endstand von 3:2 das Six Mexico Major 2021.