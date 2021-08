FC Bayern: Josip Stanisic - Entscheidung gegen DFB-Team und für Kroatien-U21

Josip Stanisic entscheidet sich vorerst gegen die deutsche Nationalmannschaft. Ein anderes Land macht das Rennen um das unter Julian Nagelsmann so aufblühende Juwel des FC Bayern.

Das trifft den Deutschen-Fußball-Bund (DFB): Josip Stanisic hat sich vorerst gegen Schwarz-Rot-Gold entschieden und will lieber für Kroatien spielen.

Dessen Verband nominierte den Shootingstar des FC Bayern nun erstmals in seine U21-Nationalmannschaft - Stanisic steht in Kroatiens Kader für die Partien gegen Aserbaidschan und Finnland Anfang September.

“Ich freue mich sehr über die Berufung in die kroatische U21-Nationalmannschaft. Es ist mir eine Ehre, dass ich das Trikot Kroatiens tragen kann”, wird der Rechtsverteidiger in einer Mitteilung des kroatischen Verbands zitiert.

Josip Stanisic: Kroatien statt Deutschland

Der in München geborene Stanisic zählt bisher zu den Gewinnern unter Bayerns Neutrainer Julian Nagelsmann, kam in allen drei bisherigen Pflichtspielen zum Einsatz, davon zweimal sogar von Beginn an als Ersatz für den etatmäßigen, aber noch verletzten Rechtsverteidiger Benjamin Pavard. (NEWS: Alles zur Bundesliga)