Anzeige

WWE RAW nach SummerSlam: The Miz verrät John Morrison, Legende traurig WWE-Verrat macht auch Legende traurig

In neuem Look: Hier schockt Brock Lesnar die WWE-Fans

Martin Hoffmann

Beim ersten WWE Monday Night RAW nach dem SummerSlam fällt Ex-Champion The Miz John Morrison in den Rücken. Mick Foley ist betrübt.

Beim SummerSlam am Samstag spielten sie eine Nebenrolle im Schatten der Comebacks von Becky Lynch und Brock Lesnar, zwei Tage nach der meistbesuchten WWE-Show des Jahres rückten John Morrison und The Miz ins Zentrum - und sind jetzt Feinde statt Freunde.

Das im Jahr 2007 formierte und nach Morrisons WWE-Comeback im vergangenen Jahr neu aufgelegte Team zerbrach bei der TV-Show Monday Night RAW, als der frühere WWE-Champion Miz Morrison nach einem gemeinsamen Auftritt mit YouTube-Star und Floyd-Mayweather-Gegner Logan Paul verriet und attackierte.

Anzeige

Ein weiterer prominente Augenzeuge zeigte sich traurig: “Das wird eine Weile wehtun”, twitterte Hall of Famer Mick Foley, dem das Duo Miz und Morrison offensichtlich gefallen hat.

Ein anderer RAW-Moment, der an Foleys eigene legendäre Verbindung mit Dwayne “The Rock” Johnson erinnerte, dürfte ihm dagegen das Herz erwärmt haben.

The Miz fällt John Morrison in den Rücken

Morrison und Miz moderierten bei RAW eine Ausgabe ihrer Interview-Show Moist TV, in der sie Paul als Promi-Gast begrüßten - den der wie Paul aus Cleveland stammende Miz dann aber verärgerte, als er Logans Bruder Jake Paul eine K.o.-Niederlage in dessen nächstem Boxkampf gegen Tyron Woodley prophezeite (Jake und Logan Paul: So viel Geld scheffeln sie, darum sind sie so umstritten).

Paul verließ den Ring, während Miz und Morrison selbst zu streiten begannen. Miz gab Morrison die Schuld daran, dass er beim SummerSlam nicht um einen Titel kämpfte, sondern von Xavier Woods mit einer Wasserpistole traktiert wurde.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Anzeige

Ebenjener Woods - noch immer verkleidet im Look von WWE-Legende Razor Ramon - unterbrach die beiden, schüttelte Paul die Hand und stieg dann mit Miz in den Ring.

Es kam, wie es kommen musste: Morrisons Versuch, Miz zu einem unfairen Sieg zu verhelfen, ging nach hinten los und ebnete stattdessen Woods den Weg zum Triumph - was dann der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte: Miz attackierte Morrison nach einem Versöhnungsversuch seines Partners hinterrücks und verpasste ihm seinen Finisher, das Skull-Crushing Finale. Morrison forderte Miz später zu einem Kampf kommende Woche heraus.

RK-Bro wie einst The Rock und Mick Foley

Besser läuft es derweil bei der ungleichen Verbindung RK-Bro, die beim SummerSlam die Tag-Team-Titel von AJ Styles und Omos gewonnen hatte.

Anzeige

Der überschwängliche Riddle dankte es dem bis vor kurzem noch reservierten Partner Randy Orton auf besondere Weise: Er lud ihn zu einer Siegesfeier in den Ring, die an den Showklassiker “This is your life” (”Das ist Ihr Leben”) angelehnt war - und an das gleichnamige Segment von Foley für Partner The Rock 1999 erinnerte. Der denkwürdige Auftritt der “Rock and Sock Connection” war einer der größten Quotenerfolge der WWE-Geschichte. Unter anderem überreichte Riddle Orton dabei das größte Geschenk, das er ihm machen konnte: einen eigenen Scooter.

AJ Styles versuchte den Spielverderber zu spielen und die beiden gegeneinander aufzuhetzen, was in einem Match zwischen ihm und Riddle am Ende der Show mündete.

Riddle siegte, als sich Styles von einer Attacke Ortons auf Omos (mit dem Scooter) ablenken ließ. Riddle siegte mit dem Bro Derek, Styles fing sich danach noch einen RKO von Orton ein und RK-Bro beschlossen die Show als strahlende und nun fest zueinander haltende Sieger.

Damian Priest verteidigt Ehre von Bill Goldberg

Nicht bei der Show war der von WWE-Champion Bobby Lashley beim SummerSlam besiegte Bill Goldberg, einen ruhigen Abend bekam Lashley dennoch nicht.

Als er und Manager MVP sich weigerten, sich für Lashleys Attacke auf Goldbergs Sohn Gage nach dem Kampf zu entschuldigen, trat der frisch gekürte US Champion Damien Priest auf den Plan, nahm Anstoß an Lashleys Verhalten und forderte ihn zum Kampf.

Anzeige

Es folgte tatsächlich ein Duell zwischen Lashley und dem seit einigen Monaten als kommender Star portätierten Priest, das aber schnell gesprengt wurde: Der von Priest entthronte Sheamus ging auf seinen Rivalen los, worauf Sheamus’ alter Rivale Drew McIntyre zur Rettung eilte - ein Tag Team Match war die Folge.

Dieses endete damit, dass Lashley und Sheamus sich überwarfen und Lashley seinen Partner im Stich ließ, der dann McIntyres Claymore zum Opfer fiel.

Die weiteren Highlights:

- Die schon in den vergangenen Wochen brüchig gewordene Partnerschaft zwischen Eva Marie und Schwergewicht Doudrop zerbrach bei RAW ebenfalls endgültig: Doudrop bekräftigte in einem Backstage-Interview, dass sie nichts mehr mit der beim SummerSlam gegen Alexa Bliss unterlegenen Eva Marie zu tun haben will, diese attackierte sie anschließend hinterrücks.

- Die gegen Eva Marie siegreiche Bliss greift derweil nach Höherem: Sie erschien mit ihrer Puppe Lilly, als Charlotte Flair den Gewinn des RAW-Damentitels beim SummerSlam feierte.

Anzeige

- Die gegen Flair unterlegenen Ex-Champions Nikki A.S.H. und Rhea Ripley scheinen sich nun als Tag Team zu versuchen: Sie taten sich gegen die früheren Titelträgerinnen Nia Jax und Shayna Baszler zusammen und siegten.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 23. August 2021:

Non Title Match: Damian Priest besiegt Bobby Lashley durch Disqualifikation

Damian Priest & Drew McIntyre besiegen Bobby Lashley & Sheamus

Karrion Kross besiegt Ricochet

Xavier Woods besiegt The Miz

Mansoor besiegt Jinder Magal durch Disqualifikation

Nikki A.S.H. & Rhea Ripley besiegen Nia Jax & Shayna Baszler

Anzeige