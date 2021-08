Volleyball-EM 2021: DVV-Team nach Sieg gegen Bulgarien auf Achtelfinal-Kurs

“Jetzt haben wir nochmal einen Tag frei. Den werden wir effektiv nutzen”, sagte der Bundestrainer trotz aller Zufriedenheit in Plowdiw.

Zwar sind die Volleyballerinnen bei der EM voll im Soll, es fehlt aber noch an Rhythmus und Konstanz, um mehr als das Minimalziel erreichen zu können. ( Alle deutschen Spiele bei der EM LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream )

Deutschland meistert schwierige Vorrundenpartien

Mit zwei Siegen aus drei Spielen ist die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) Dritter in der Vorrundengruppe B.

“Für Deutschland wäre es gut, Erster oder Zweiter in der Gruppe zu werden, damit man nicht im Achtelfinale gleich auf die Türkei oder Niederlande trifft”, erklärt SPORT1 -Kommentator Dirk Berscheidt den großen Vorteil darin .

Koslowski lobt DVV-Team nach Sieg

“Das war wahrscheinlich das beste Spiel, was wir diesen Sommer absolviert haben”, sagte Koslowski. Seine Mannschaft habe sich “super in dieses Spiel reingearbeitet”. (SERVICE: Das ist der deutsche Kader bei der Volleyball-EM)

Beste Angreiferin war Louisa Lippmann (18 Punkte), die Rückkehrerin schraubte ihre Angriffsquote auf 41 Prozent hoch. In den ersten beiden Begegnungen hatte die 26-Jährige, die zuletzt eine Pause im Nationalteam eingelegt hatte, noch bei etwas über 30 Prozent gelegen. (BERICHT: Die Favoriten der Volleyball-EM 2021)

Janiska sieht bessere Konstanz im Spiel

Das war nötig, weil es hier und da weiter knirschte. So gingen im zweiten Satz Linie und Ordnung verloren. Doch die Richtung stimmt - so, wie es in einem Turnier sein soll. (Volleyball-EM 2021 der Frauen LIVE auf SPORT1: Spielplan und Ergebnisse)