Bundesliga: Denis Zakaria könnte bei Gladbach bleiben

Denis Zakaria galt bei Borussia Mönchengladbach als möglicher Verkaufskandidat. Unlängst wurde der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler mit der AS Rom in Verbindung gebracht. Im vergangenen Jahr hatte ihn auch der FC Bayern auf dem Zettel. Diesen Sommer stand eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro im Raum (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga) .

Eberl will mit Zakaria verlängern

Trifft dieser wahrscheinliche Fall ein, dann will er in dieser Saison wieder zeigen, was in ihm steckt, nachdem die Vorsaison für ihn nicht gut gelaufen war (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga).