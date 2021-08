La Liga: Real Madrid kehrt ins Santiago Bernabeu zurück

Bewegung in Madrid: So weit ist Reals neuer Fußballtempel

In rund drei Wochen bestreitet Real Madrid sein erstes Spiel im Santiago Bernabeu seit eineinhalb Jahren. Fertig ist das Stadion allerdings noch nicht.

Der spanische Rekordmeister Real Madrid kehrt nach etwas mehr als eineinhalb Jahren in sein Zuhause zurück.

Wie der Klub des Rio-Weltmeisters Toni Kroos am Montag bekannt gab, begrüßt man am vierten La-Liga-Spieltag am 11. September Celta Vigo im weiterhin im Umbau befindlichen Estadio Santiago Bernabeu.