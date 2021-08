Malaika Mihambo: Olympiasieg fühlt sich "immer noch sehr fremd an"

Mihambo wird “noch häufiger erkannt als früher”

"Es ist eine Ehre, so empfangen zu werden", sagte Mihambo. Der Olympiasieg fühle sich "immer noch sehr fremd an", bekannte sie. Wesentlicher Unterschied: Sie werde "noch häufiger erkannt als früher".

Als Olympiasiegerin sowie amtierende Welt- und Europameisterin will sie nun "schauen, wie weit ich meine Grenzen noch verschieben kann", fügte Mihambo hinzu. Angesprochen auf den deutschen Weitsprung-Rekord von Heike Drechsler sagte die Heidelbergerin, deren Bestleistung bei 7,30 m steht: "Die 7,48 m springt man nicht einfach mal so. Vieles muss zusammenkommen, man muss gesund bleiben."

Auch wegen der Corona-Pandemie und der Reisebeschränkungen plant Mihambo, ihren Trainingsmittelpunkt mittelfristig weiter in der Heimat zu haben und nicht beim früheren Leichtathletik-Superstar Carl Lewis in den USA. "Ich bin sehr froh über die Zusammenarbeit mit Weitsprung-Bundestrainer Uli Knapp, wir sind auf einer Wellenlänge", sagte sie: "Ich werde in der Region bleiben, trotzdem will ich auch mal andere Trainingszentren kennenlernen. Houston ist auf dem Programm, aber im Moment nicht möglich."