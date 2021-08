Wegen Erling Haaland: Karl-Heinz Rummenigge hinterfragt BVB-Taktik

Funktioniert Erling Haaland nicht, tut sich Borussia Dortmund häufig schwer. Karl-Heinz Rummenigge legt nun den Finger in die BVB-Wunde.

Erling Haaland war in bisher 63 Pflichtspielen an ganzen 80 Toren von Borussia Dortmund direkt beteiligt.

Eine phänomenale Quote, die für den BVB sowohl Fluch als auch Segen darstellt - je nach Blickwinkel. Auf der einen Seite ist ein Stürmer mit Haalands Trefferquote natürlich Gold wert. Auf der anderen Seite unterstreicht seine Ausbeute aber auch eine gewisse Abhängigkeit von dem norwegischen Superstar.

Gegen Bayern wurde Haaland von Dayot Upamecano und Niklas Süle gut in Schach gehalten, gegen Freiburg hatte er dank disziplinierter Gegner ebenfalls nur wenige Torgelegenheiten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Rummenigge: Wird das dem Spiel der Dortmunder gerecht?

Ähnliche Taktik-Bedenken wie der Ex-Bayern-Boss, der im Sommer abgetreten war, hatte auch der ehemalige Bundesliga-Trainer Armin Veh im STAHLWERK Doppelpass geäußert : “Haaland hat seine Stärken mehr im Umschaltspiel. Wenn der Gegner dann so tief und defensiv steht wie die Freiburger, dann fehlen ihm die Räume, um seine Stärken einzubringen.”

Lewandowski vs. Haaland: Das ist der ganz große Unterschied

Man will sich gar nicht ausmalen, wie Haalands Quote aussehen würde, wenn er auch noch in diesem Bereich unwiderstehlich wäre.