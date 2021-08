Sabitzer zum FC Bayern? Worauf es bei Verhandlungen mit Leipzig ankommt

Nach SPORT1 -Informationen ist der 27 Jahre alte Kapitän von RB Leipzig das Wunschziel von Julian Nagelsmann. Sein Ex-Trainer möchte den Österreicher gerne noch in diesem Transferfenster nach München lotsen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Nach dem 3:2-Sieg gegen den 1. FC Köln sagte Nagelsmann kurz und knapp: “Er ist kein Spieler von uns, also spreche ich auch nicht über ihn.”

Sabitzer würde gerne nach München wechseln

Das könnte sich schon bald ändern. Der Knackpunkt ist weiterhin allein die Ablöse! Denn Sabitzer hat bereits signalisiert, dass er gerne nach München wechseln will. RB hingegen hat keine Not, Sabitzer unbedingt ziehen zu lassen und pocht weiterhin auf eine Ablösesumme weit oberhalb der zehn Millionen Euro.

Zwar möchten die Bayern gerne noch Spieler verkaufen (u.a. Michael Cuisance und Chris Richards), allerdings würde man für einen Spieler mit der entsprechenden Qualität wohl nochmal investieren. Sabitzer wäre so ein Spieler, denn er ist der Box-to-Box-Spieler, den sich Nagelsmann wünscht und der seine Spielphilosophie bereits aus dem Effeff kennt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Schnelle Entscheidung mit Leipzig nicht in Sicht

Eine schnelle Einigung in den nächsten Stunden ist noch nicht in Sicht, obwohl sich im Poker um Sabitzer Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic nur noch auf eine Ablöse einigen müssen. Alle Beteiligten rechnen erst gegen Ende des Transferfenster am 31. August mit einer Entscheidung.