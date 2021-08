Schiedsrichter reagiert kurios auf falschen Pfiff bei Spiel in Dänemark

Der Schiedsrichter pfeift, die Zuschauer schreien auf, die Trainer brüllen irgendjemanden entgeistert über das halbe Feld hinweg an.

Ärger, Jubel und alles was dazwischenliegt - die Entscheidungen der Unparteiischen sorgen in unregelmäßigen Abständen für eine ganze Palette an Emotionen. Wer es mit dem Fußball hält, kennt diese Szenen nur allzu gut.