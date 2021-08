Ex-Schiedsrichterin Steinhaus-Webb verabschiedet sich mit Kritik am DFB

Steinhaus: So war es als erste Schiedsrichterin in der Bundesliga

Mit Kritik am Deutschen Fußball-Bund (DFB) hat sich die ehemalige Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb nach England verabschiedet. “Fußball kann so viel mehr. Er nutzt vor allem seine gesellschaftliche Rolle nicht ausreichend, weil er die Gesellschaft nicht mehr abbildet”, sagte die 42-Jährige, die zur englischen Schiedsrichter-Vereinigung gewechselt ist, im Interview mit dem SID.

Sie sei "ein Kind des DFB" und habe "beim Verband mit wundervollen Menschen zusammengearbeitet", betonte sie: "Aber natürlich gab es in all der Zeit auch ein paar Hürden, die nicht nötig gewesen wären, und mir fehlte eine Vision davon, was wir in Zukunft gemeinsam anstreben."