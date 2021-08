Anzeige

CDL: Atlanta FaZe gewinnen Call of Duty Championship 2021

Atlanta FaZe wird im zweiten Anlauf CDL-Champion! © Atlanta FaZe

Niklas Walkerling

Atlanta FaZe vergoldet eine der besten Saisons aller Zeiten mit dem Gewinn der Call of Duty Championship 2021. Im Finale schlagen sie Toronto mit 5:3 und nehmen 1.2 Millionen US-Dollar Preisgeld entgegen.

Nach einem dramatischen Championship Weekend in der Call of Duty League steht der Gewinner fest: Atlanta FaZe holt den Titel und schlägt Toronto Ultra 5:3 im Finale.

Atlanta FaZe krönt sich zum Weltmeister

Kurz nachdem das Finale 2020 in die CoD-Geschichtsbücher einging, war allen klar, dass mit Atlanta FaZe auch im nächsten Jahr zu rechnen wäre - und genauso kam es. Sie gewannen drei der fünf Major-Turniere dieser Saison und gingen als Favorit in die Playoffs. Im Viertelfinale nahmen sie die New York Subliners mit 3:0 auseinander. Anschließend ging es im Halbfinale gegen den Titelverteidiger aus Dallas. Auch hier lautet das Endergebnis 3:0.

Im Finale wehrte sich ihr Finalgegner Toronto Ultra lange Zeit hingebungsvoll. Trotzdem ging es mit einer 4:2-Führung auf die vielleicht letzte Map - Hardpoint. FaZe gehört die gesamte Saison zu den besten Hardpoint-Teams, ging jedoch früh in Rückstand. Toronto erspielte sich eine 90-35 Führung, aber von diesem Moment an, begann Atlanta das Geschehen zu dominieren. McArthur “Cellium” Jovel führte seine Riege an, die von nun an jede Rotation gewann. Am Ende hieß es 250-147, wodurch Atlanta als Weltmeister feststand und die 1.2 Millionen US-Dollar Preisgeld einheimste.

“Ich habe einfach nur mein Spiel durchgezogen [...], nur durch die Hilfe meines Teams kam ich in die Positionen, die ich brauchte”, erklärte Cellium im Siegerinterview. “Das gesamte Team hat mich in Szene gesetzt”.

Cellium führte die Series mit einer K/D von 1.21 an, jedoch war es am Ende Tyler “aBeZy” Pharris der den CDL Playoffs MVP-Award erhielt.

Drei der vier Spieler sind nun zweifache Weltmeister - Chris “Simp” Lehr, Tyler “aBeZy” Pharris und Alex “Arcitys” Sanderson, während Cellium seinen ersten Meisterschaftsring gewann. Simp, der schon vor diesem Titel als ein der der besten CoD-Spieler aller Zeiten galt, festigt damit seinen Legendenstatus.

“Ich bin einfach super stolz. Diese letzten beiden Wochen, im Prinzip seit dem 5. Major, liefen perfekt”, verdeutlichte Simp im Siegerinterview. “unsere Scrims waren unglaublich, weil wir diese Aussprachen vorher hatten. Wir haben uns gegenseitig genannt, woran wir noch arbeiten müssen und das haben wir dann getan. Wir sind wieder ganz oben angelangt!”

