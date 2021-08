GFL: Saarland Hurricanes nach Sieg gegen Munich Cowboys in den Playoffs

In der GFL lösen die nächsten Teams ihre Playoff-Tickets. Aufsteiger Saarland Hurricanes schiebt sich immer mehr in die Rolle eines Geheimfavoriten.

Es war ein hartes Stück Arbeit für die Saarland Hurricanes beim 14:3-Sieg gegen die Munich Cowboys. Doch der Aufsteiger in die SharkWater GFL Süd wird gleich im ersten Jahr nach seiner Rückkehr ins Oberhaus auch wieder in den Playoffs dabei sein. ( GFL: Spielplan/Ergebnisse und Tabellen )

Die Chance, in Saarbrücken mit einem Sieg gegenüber den Konkurrenten aus dem Allgäu und Ravensburg das Schicksal in die eigene Hand nehmen zu können, war da, weil einmal mehr die Verteidigung der Bayern fast unüberwindlich war.

Saarland Hurricanes siegen dank Baumbach

Ganz eindämmen konnte sie den variablen Passangriff der Saarländer aber auch nicht. Die Entscheidung brachten so zwei lange Big-Play-Pässe von Quarterback Josh Goldin auf Marcel Baumbach. Der erste bereitete im zweiten Viertel die 7:0-Führung der Gastgeber durch den Lauf von Bijan Jelvani vor, der zweite führte im dritten Abschnitt direkt zum Touchdown zum 14:3, was bereits der Endstand war.

Nach dem zweiten Saarländer Touchdown musste Quarterback Engelmann dann immer mehr ins Risiko gehen. Einmal kam er auch in die Endzone, doch wie schon vor dem Field Goal in der ersten Hälfte gab es bei den vermeintlichen Touchdowns Münchner Fouls beim Spielzug, so dass der Münchner Angriff erstmals in diesem Jahr ohne einen einzigen Touchdown blieb.