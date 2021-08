FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge äußert Mitleid mit Leroy Sané

Was für ein Solo! Sané-Ersatz Musiala trumpft auf

Leroy Sané bekommt im Bundesliga-Spiel gegen Köln den Unmut einiger Fans zu spüren. Karl-Heinz Rummenigge äußert Kritik am Umgang und Mitleid für den Nationalspieler.

Der Funktionär verriet auch, dass er an einen früheren Bayern-Star denken musste. “Ich hab mich im Stadion an das Jahr 2012 erinnert. Da gab es das berühmte Finale Dahoam. Das hat mich an den todtraurigen Arjen Robben erinnert. Er hatte im Finale einen Elfmeter verschossen, auch gegen Dortmund einen wichtigen Elfer”, sagte Rummenigge über den Niederländer, der danach von den Bayern-Fans kritisiert worden war.