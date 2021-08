Paralympics: Rollstuhlbasketballerin Miller und Radfahrer Teuber deutsche Fahnenträger

Mareike Miller und Michael Teuber tragen bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Tokio die deutsche Fahne.

London-Siegerin Mareike Miller und der fünfmalige Goldmedaillengewinner Michael Teuber tragen bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Tokio die deutsche Fahne. Dies gab der Deutsche Behindertensportverband (DBS) am Montag bekannt. Die Rollstuhlbasketballerin aus Hamburg und der Radfahrer aus München führen die 136-köpfige deutsche Mannschaft bei der Zeremonie am Dienstag (13.00 Uhr MESZ/ARD) ins Olympiastadion.