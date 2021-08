Anzeige

Bundesliga: FC Bayern, Joshua Kimmich unterschreibt bis 2025 Kimmich verlängert bei Bayern

Kimmich wird Topverdiener: Das sind die Folgen

Joshua Kimmich bleibt dem FC Bayern erhalten. Das Mentalitätsmonster unterschreibt einen neuen Vertrag beim deutschen Rekordmeister.

Der 26-Jährige unterzeichnete einen Kontrakt beim deutschen Rekordmeister, der bis 2025 gültig ist. Diesen kündigte der Klub am Montagmorgen per Pressemitteilung und Video auf Twitter an. “Mit dieser Vertragsverlängerung sendet der FC Bayern ein deutliches Zeichen nach innen wie nach außen”, glaubt Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

“Der wichtigste Grund für meine Vertragsverlängerung ist, dass ich hier beim FC Bayern meiner Leidenschaft jeden Tag mit Freude nachgehen kann”, wird Kimmich in der Pressemitteilung des FCB zitiert: “Ich habe eine Mannschaft, mit der ich alles erreichen kann, und zudem sind viele Mitspieler zu richtigen Freunden geworden.”

Hainer: Mit Kimmich “in die Zukunft gehen”

“Wir sind glücklich, mit Joshua Kimmich in die Zukunft gehen zu können. Er hat sich bei uns zu einem internationalen Top-Spieler entwickelt, und es ist uns wichtig, Spieler mit solchen Qualitäten langfristig in unserer Mannschaft zu halten. Der FC Bayern hat mit ihm auch in der Zukunft die besten Möglichkeiten, große und ehrgeizige Ziele zu erreichen”, sagt Präsident Herbert Hainer zu der Vertragsverlängerung. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Unterschrift von Kimmich schließt eine der wichtigsten Personalentscheidungen der Führungsriege rund um Hainer und dem Vorstandsvorsitzenden OIiver Kahn ab. “Joshua identifiziert sich total mit dem FC Bayern. Er hat erkannt, welchen Wert es hat, langfristig in einem Verein zu spielen und viele Dinge mitprägen zu können sowie an großen Erfolgen und an einer Ära beteiligt zu sein”, kommentiert Kahn.

Kahns Vorgänger Karl-Heinz Rummenigge hatte den Mittelfeldspieler als “Kapitän der Zukunft” bezeichnet. Bei der Lautstärke, der Mentalität und der Führungsstärke von Kimmich ist das nicht weit hergeholt. Publikumsliebling ist er in München auch - Kimmich könnte in den nächsten Jahren das Gesicht des FC Bayern werden.

