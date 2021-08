Volleyball-EM, Frauen: Janiska und Koslowski über Formsteigerung

Sowohl in der ersten Partie gegen Polen (1:3) als auch in der zweiten gegen Tschechien (3:1) gab es Höhen und Tiefen.

Am Sonntagabend in Plowdiw schien sich der Trend aus der Auftaktniederlage auch gegen Bulgarien fortzusetzen, die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski verlor im zweiten Satz sowohl Linie als auch Ordnung, es drohte die zweite Niederlage. (SERVICE: Das ist der deutsche Kader bei der Volleyball-EM)

“Im dritten Satz haben wir das Heft wieder in die Hand genommen, wir haben besonders im Bereich Block/Abwehr besser gespielt”, sagte der Bundestrainer: “Meine Mannschaft hat ein sehr gutes Spiel gezeigt, gegen eine volle Halle, gegen eine sehr aggressive bulgarische Mannschaft. Das war wahrscheinlich das beste Spiel, was wir diesen Sommer absolviert haben.”

DVV: Lippmann steigert sich

Nach einem Ruhetag am Montag stehen zum Abschluss der Vorrunde noch die Begegnungen gegen Griechenland am Dienstag und gegen Spanien am Mittwoch (beide 16.30 Uhr/Sport1) an. Deutschland steht bereits so gut wie sicher im Achtelfinale.