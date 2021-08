WWE: Stars und Legenden feiern Epos Ilja Dragunov vs. WALTER bei NXT TakeOver 36

Ilja Dragunov findet das Kryptonit für WALTER

WALTER und Dragunov, die sich auch schon heiße Duelle bei der deutschen Liga wXw, in britischen und amerikanischen Independent-Ligen und im Oktober bei NXT UK in London geliefert hatten, sorgten in Orlando für den Höhepunkt ihrer Rivalität.

O’Reilly gewann Teil 1, ein reguläres Wrestling-Match, Cole Teil 2, einen Street Fight ohne Regeln. Die Entscheidung musste also in einem Steel Cage Match herbeigeführt werden, in dem Cole schon wie der Sieger schien, als er O’Reilly mit Handschellen an den Käfig kettete und freie Bahn für eine Flucht aus dem Käfig hatte, die den Sieg bedeutet hätte. Er entschied sich jedoch dafür, O’Reilly im Käfig besiegen zu wollen, geriet dabei aber in einen Aufgabegriff O’Reillys und verlor.