Leroy Sané vom FC Bayern in der Kritik: Müller und Nagelsmann reagieren

Als Julian Nagelsmann von SPORT1 auf die Pfiffe gegen Leroy Sané angesprochen wurde , erinnerte der Trainer des FC Bayern die Münchner Fans augenzwinkernd an die eigene Menschlichkeit.

“Viele Leute, die auf der Tribüne sitzen, haben auch schon mal einen Fehler gemacht in ihrer Arbeitsstelle - da kommt der Leroy auch nicht und pfeift, wenn irgendwas nicht passt”, sagte Nagelsmann nach seinem ersten Bundesliga-Sieg als Bayern-Coach beim 3:2 gegen den 1. FC Köln .

Was war passiert?

Der Nationalspieler hatte am Sonntagabend eine durchwachsene Leistung gezeigt. Defensiv war Sané durchaus bemüht, offensiv gelang dem 25-Jährigen allerdings zum wiederholten Male nicht wirklich viel (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga) .

Müller kritisiert Bayern-Fans

Sinnbildlich: Ein schlampiger Fehlpass in der 38. Minute und ein Freistoß wenige Minuten später, den er aus vielversprechender Situation in die Mauer setzte. Die Pfiffe einiger Bayern-Fans waren nicht mehr zu überhören (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga) .

Rat an Gnabry? So kurios reagiert Nagelsmann

Nagelsmann fordert Respekt

Zur Pause blieb Sané in der Kabine. Als seine Auswechslung zu Beginn der zweiten Halbzeit verkündet wurde, war Applaus in der Allianz Arena zu vernehmen. Bittere Zeiten für den Flügelspieler, der bereits bei der EM in der Münchner Arena ausgepfiffen worden war.