Formel 1: Jost Capito, Teamchef von Williams über George Russell und mögliche Nachfolger

In der Formel 1 werden bereits die Personalien für die kommende Saison geklärt. Ein prominenter Name ist George Russell. Sein möglicher Abgang sorgt bei Williams für einen begehrten Platz.

Wer sitzt in der kommenden Saison im Williams-Cockpit?

Kaum eine Frage ist aktuell so spannend in der Formel 1 wie die zukünftige Fahrerpaarung des englischen Rennstalls in der kommenden Saison. Vor allem die Personalie George Russell ist dabei die große Unbekannte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)