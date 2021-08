Herbert Hainer von Alaba und PSG überrascht, will Lewandowski halten

Transfer-Sparkurs - Bleibt Bayern so konkurrenzfähig?

Und liebend gern hätte der deutsche Rekordmeister den 29-Jährigen auch in den eigenen Reihen behalten, nach zähen Verhandlungen verließ er den Klub jedoch. Er schloss sich Real Madrid an - und sorgte dort schon kurz nach seiner Ankunft für zusätzlichen Verdruss bei den Bayern-Fans. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bei seiner Präsentation küsste er das Real-Wappen auf seinem neuen, königlichen Trikot - was Teile der bayrischen Anhängerschaft als Affront werteten . Wie jetzt bekannt wird, ließ die Liebesbekundung für den neuen Arbeitgeber auch Herbert Hainer aufmerken.

“Ich war auch ein bisschen überrascht von der Aktion, nachdem er so lange bei uns war”, erklärte der Präsident des FC Bayern im Gespräch mit der Bild und fügte an: “Aber so ist das Leben.”