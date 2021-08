Volleyball EM: Deutschland feiert wichtigen Sieg gegen Bulgarien

Deutschland landet bei der Volleyball-EM einen Big Point gegen den Gastgeber. Damit hat die DVV-Auswahl beste Chancen auf Rang zwei in Gruppe B.

Was für ein Thriller!

Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft feiert bei der Europameisterschaft einen wichtigen 3:2-Sieg (25:23, 16:25, 25:21, 18:25, 15:10) gegen Bulgarien und darf damit weiterhin von Rang zwei in der Gruppe B träumen. (BERICHT: Schlüsselduell für Deutschland)

Im zweiten Satz verlor man allerdings zwischendurch die Linie und gab den Durchgang relativ deutlich ab. Langes Lamentieren war an diesem Tag aber nicht angesagt: Deutschland kämpfte sich vor allem mit seiner starken Blockarbeit zurück in das Match und ging verdient erneut mit 2:1 in Führung.