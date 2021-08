DFB-Team: Ilkay Gündogan bestätigt Fortsetzung seiner Karriere unter Flick

Schlüsselspieler Gündogan: Darum ist er so wichtig fürs DFB-Team

Neu-Bundestrainer Hansi Flick hat Ilkay Gündogan dazu bewogen, von einem Ende in der deutschen Nationalmannschaft abzusehen. Das bestätigt der Mittelfeldspieler.

Was der neue Bundestrainer Hansi Flick bereits vor zwei Wochen andeutete, bestätigte Ilkay Gündogan am Sonntag: Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler wird seine Karriere in der Fußball-Nationalmannschaft fortsetzen.