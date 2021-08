Leroy Sané: Bayern-Fans feiern Auswechslung und pfeifen

Sané-Ansage: Ich will Spiele entscheiden

Bayern-Fans pfeifen Leroy Sané aus

In der 38. Minute spielte Sané einen schlampigen Fehlpass, der sowohl Trainer Julian Nagelsmann ärgerte, als auch erste Pfiffe von den Rängen mit sich brachte.

Als der Flügelspieler drei Minuten später auch noch einen Freistoß aus vielversprechender Position in die Mauer setzte, waren die Pfiffe dann nicht mehr zu überhören.

Doch es kam noch bitterer. Als zu Beginn der zweiten Hälfte verkündet wurde, dass Sané ausgewechselt wird, war Applaus in der Allianz Arena zu vernehmen.

Pfiffe gegen Sané: Das sagt Nagelsmann

“Wir haben insgesamt in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel gemacht. Die Pfiffe habe ich kurz wahrgenommen. Ich wusste am Anfang nicht, ob das der Ein- oder der Auswechslung gilt”, sagte Trainer Julian Nagelsmann: “Es gehört sich, dass die eigenen Fans die Spieler unterstützen. Das ist mir immer mehr wert. Es gibt keinen Spieler auf der Welt, der nicht am liebsten Top-Leistung abruft und ein super Spiel macht.”