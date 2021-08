FC Bayern: Salihamidzic spricht über Goretzka, Kimmich, Lewandowski

Mega-Vertrag: Deshalb will Bayern Goretzka so lange halten

Salihamidzic: Sind in sehr guten Gesprächen

“Wir sind in sehr guten Gesprächen. Die Fans dürfen sich aber noch nicht freuen”, machte Salihamidzic bei DAZN klar. “Die Jungs fühlen sich wohl hier. Wir hoffen natürlich, dass wir diese zwei Jungs hier in München behalten können. Sie sind die tragenden Säulen unserer Mannschaft”. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Robert Lewandowski hat wie Kimmich bei den Bayern derweil noch einen Vertrag bis 2023. Wie Sky Sports erfahren haben will, ist der Torjäger allerdings auf der Suche nach einer neuen Herausforderung . Demnach wolle der Pole, der am Samstag 33 Jahre alt geworden ist, noch mal zu einem anderen europäischen Top-Klub wechseln, bevor er 35 ist.

“Werden mit Lewa in diese und nächste Saison gehen”

“Es kann sein, dass kein Neuzugang mehr kommen wird”

“Wir werden sehen, was da in den kommenden zehn Tagen noch möglich ist. Wir schauen, was geht und werden dementsprechend entscheiden im Sinne des Klubs. Wenn sich was ergibt, sind wir da”, sagte der 44-Jährige und sprach erneut von “großen finanziellen Lücken” wegen der fehlenden Zuschauereinnahmen während der Corona-Pandemie.