FC Bayern erinnert an Gerd Müller - Hoeneß und Hainer sprechen

Herbert Hainer und Uli Hoeneß bedanken sich bei Gerd Müller. Auch die Fans des FC Bayern erinnern an die Legende.

“Er hinterlässt uns ein unvergleichbares Vermächtnis”, sagte der Bayern-Präsident: “Jeder Verein der Welt hätte sich glücklich geschätzt, diesen Spieler in seinen Reihen zu haben.” Müller sei “wertvoller als jede Titelsammlung” gewesen: “Er hat uns mehr als nur seine vielen unglaublichen Tore geschenkt. Er hat uns Fans weltweit bis heute und für immer ein Lächeln geschenkt.”

Auch Stadionsprecher Stephan Lehmann, der sein Jubiläum feiert , richtete ein paar Worte an die Zuschauer, ehe er an Uli Hoeneß übergab.

Hoeneß bedankt sich bei Müller

Hoeneß lobte nicht nur den starken Torjäger Müller, sondern auch “das Vorbild” und “den Kümmerer” - und sprach dann über die “mörderische Krankheit” Alzheimer, an der Müller seit den frühen 2010er Jahren litt.

Hoeneß: Alzheimer hat Müller “zerstört”

Deswegen “war es am Ende ein Segen für dich und deine Familie, dass der Tod gekommen ist.” Der 69-Jährige verneigte sich auch vor Müllers Ehefrau Uschi: “Was sie jahrelang geleistet hat, war unglaublich, das habe ich in der Form nie für möglich gehalten.”

Fans erinnern an Müller

Die Fans der Südkurve hatten zudem ein Banner vorbereitet, auf dem zu lesen war: “Einsatz und Identifikation - Eine Legende des FC Bayern - Ruhe in Frieden, Gerd Müller!” (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bayern bereits beim Supercup mit Aktionen für Müller

Bereits beim Supercup gegen den BVB hatten die Bayern an Müller erinnert. Die Aufwärmshirts der Münchner Akteure zeigten einen speziellen Aufdruck in Gedenken an die Legende. Alle Spieler trugen Müllers Nummer 9 und den Namen des “Bombers der Nation”.