2. Bundesliga: Hamburger SV - Darmstadt 98 2:2, auch Nürnberg nur Remis

In einem spektakulären Spiel kam der HSV gegen Darmstadt 98 nicht über ein 2:2 (2:2)-Remis hinaus und verpasste damit den Anschluss an die Spitzenplätze. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

Tim Walter nahm drei Änderungen vor

HSV-Trainer Tim Walter nahm im Vergleich zur vergangenen Woche drei Änderungen am Kader vor. Moritz Heyer rückte für Jan Gyamerah in die Startaufstellung, Maximilian Rohr und Anssi Suhonen ersetzten David Kinsombi und Ludovit Reis.

Lilien mit gefährlichen Umschaltaktionen

Trotz der Überlegenheit des HSV gingen die Lilien in Führung. Nach einem Foul von Jonas David an Tietz zeigte der Unparteiische Sven Jablonski auf den Elfmeterpunkt. Der Gefoulte trat selbst an und brachte Darmstadt etwas überraschend in Führung (14.) (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)