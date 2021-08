Fredi Bobic erwartet Bundesliga-Klage für vollere Stadien

Die Fußball-Bundesligisten denken offenbar an eine Klage, sollte nicht kurzfristig eine komplette Öffnung für Zuschauer in den Stadien vonseiten der Regierung zugestanden werden. “Ich bin sicher, dass Bundesligisten klagen werden, dass man ganz öffnet. Es wird nicht mehr aufzuhalten sein”, sagte Geschäftsführer Fredi Bobic (49) von Hertha BSC bei Bild-TV . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Der Profifußball sei für "unser Hygienekonzept gefeiert worden. Jetzt sind wir die Letzten und schauen ins Ausland", ergänzte Bobic: "Hertha würde sich einer Klage anschließen. Wir reden darüber, schauen uns das zwei, drei Wochen an. Dann wird in der Liga generell ein Konsens sein, dass Fans kommen dürfen, wenn sie genesen oder geimpft sind."

Bobic: 50+1-Regel wird irgendwann fallen

Bei der Alten Damen hat Investor Lars Windhorst in den letzten Jahren 375 Millionen in den Hauptstadtklub gepumpt. Windhorst und seine Tennor-Gruppe hatten 2019 zunächst 49,9 Prozent an der ausgegliederten Hertha BSC GmbH & Co. KGaA erworben und im Vorjahr verkündet, die Anteile auf 66,6 Prozent aufstocken zu wollen. Zuletzt hatte Hertha den Eingang einer letzten Tranche in Höhe von 30 Millionen Euro bestätigt.