Ex-Liverpool-Star McDermott an Demenz erkrankt

Der ehemalige Liverpooler Fußball-Star Terry McDermott ist an Demenz erkrankt. Dies gab der 69-Jährige auf der Homepage der Reds bekannt. Er befinde sich allerdings in einem frühen Stadium der Krankheit, betonte der frühere englische Nationalspieler.

"Ich muss damit klarkommen, und das werde ich. So bin ich erzogen worden. Nichts ist mir in den Schoß gefallen", sagte McDermott, der an drei Europapokal-Triumphen des ehemaligen Rekordmeisters beteiligt gewesen war, liverpoolfc.com: "Ich habe keine Angst. Es gibt viele ehemalige Spieler, die sich in einem schlechteren Zustand als ich befinden."