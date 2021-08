Bundesliga heute live: FC Bayern - 1. FC Köln live im TV, Stream, Ticker

Mega-Vertrag: Deshalb will Bayern Goretzka so lange halten

Der FC Bayern will den ersten Sieg der Bundesliga-Saison einfahren. Dafür muss aber eine starke Leistung gegen den forschen 1. FC Köln her.

Der FC Bayern hat im Supercup Stärke demonstriert, in der Bundesliga will der deutsche Rekordmeister gegen den 1. FC Köln nachlegen - der sich aber nicht verstecken will.