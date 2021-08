Das sagt Manuel Gräfe zum Foul von Bakker an Lainer

Ein Grund: Das Foul von Leverkusens Mitchel Bakker an Stefan Lainer in der 43. Minute.

Eberl machte dabei Bayer-Neuzugang Mitchel Bakker, der Lainer im Strafraum gefoult hatte, den Vorwurf, zu hart gegen den Österreicher eingestiegen zu sein . “Es sieht nach einem Knöchelbruch aus, es war ein sehr böses Foul wie ich finde. Wenn man so in den Zweikampf geht! Ich hoffe, er hat sich wenigstens entschuldigt.” (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Lainer zog auf der rechten Seite an seinem Gegenspieler und wurde an der Strafraumgrenze erst gehalten und dann von hinten umgegrätscht. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Er fügte an: “Im Original konnte ich mit Gelb gut leben. Wenn man es so sieht, kann man auch über Rot nachdenken. Von hinten auf die Achillessehne, das ist gesundheitsgefährdend. Wenn jemand Rot gibt, ist das für mich genau so in Ordnung wie Gelb. Es ist eine Kann-Entscheidung.”