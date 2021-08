NBA: Dallas Mavericks holen WNBA-Champion Kristi Toliver als Assistenztrainerin

Die Dallas Mavericks arbeiten weiter an ihrem Trainerteam für die kommende NBA-Saison. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Toliver freut sich auf neue Aufgabe

Toliver selbst äußerte sich bereits zu ihrem neuen Engagement. “Danke an alle für die Liebe und Unterstützung auf dieser neuen Reise mit den @dallasmavs. Ich bin so dankbar für diese Gelegenheit und kann es kaum erwarten, an die Arbeit zu gehen”, twitterte der WNBA-Star.