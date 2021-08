Jadon Sancho auf den Spuren von David Beckham und Ronaldo

Wer zu den ganz Großen gehören will, muss einstecken können. Kritik, Häme, Spott, ob berechtigt oder nicht - die besten Sportler nutzen öffentlichen Gegenwind meist als Motivation.

Jadon Sancho ist einer der Spieler, die in letzter Zeit einiges abbekommen haben, und nun vor einer schweren Prüfung stehen. Der ehemalige Dortmunder steht seit einigen Wochen bei Manchester United unter Vertrag, am vergangenen Wochenende lief er in der Premier League erstmals für seinen neuen Klub auf.