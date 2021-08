Bray Wyatt (The Fiend) nach WWE-Aus offenbar mit AEW einig

In der Audioshow des Portals berichtet Chefredakteur Dave Meltzer, dass die Lage ähnlich sei wie bei Malakai (Aleister) Black , der kurz nach dessen WWE-Entlassung allen anderen Interessenten signalisiert haben soll, dass er nicht zur Verfügung stehe. Er wisse im Fall Wyatt zwar nichts von einer fixen Unterschrift, aber die Tendenz sei “ganz schön stark, um es so auszudrücken”.

Bray Wyatt müsste bei AEW seinen Charakter ändern

Windham Rotunda, wie Wyatt eigentlich heißt, kann bei AEW weder als Bray Wyatt noch als The Fiend antreten, die Rechte an beiden Charakteren hat WWE (So entstand die Horror-Figur The Fiend).