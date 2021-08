Alexander Zverev im Finale von Cincinnati - Comeback gegen Tsitsipas

Olympiasieger Alexander Zverev greift gut eine Woche vor dem Start der US Open nach dem nächsten hochkarätigen Turniersieg. In einem dramatischen Halbfinale beim ATP-Masters in Cincinnati setzte sich der Hamburger gegen den an zwei gesetzten Stefanos Tsitsipas (Griechenland) mit 6:4, 3:6, 7:6 (7:4) durch.

Im Endspiel wartet auf den an Nummer drei gesetzten Deutschen nun der Russe Andrej Rublew (Nr. 4). Schon am späten Sonntagabend deutscher Zeit hat Zverev die Chance auf seinen zweiten Masters-Sieg in diesem Jahr, im Mai hatte der 24-Jährige bereits in Madrid gewonnen. Insgesamt gelangen Zverev in seiner Karriere bislang vier Triumphe in der Turnierserie, die gleich unterhalb der Grand Slams angesiedelt ist.