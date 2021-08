Boxen: Manny Pacquiao nach verlorenem Comeback-Kampf am Ende?

Der 42-Jährige unterlag bei seinem Comeback nach zwei Jahren dem kubanischen WBA-Champion Yordenis Ugas einstimmig nach Punkten. Der Weltergewicht-Kampf fand am Samstagabend in Las Vegas statt. (Alles zum Boxen)

Manny Pacquiao schließt Karriere-Ende nicht aus

Ob es der letzte seiner glanzvollen Laufbahn war, wollte Pacquiao anschließend noch nicht verraten. "Ich weiß es nicht", sagte der Boxer, der in seiner Heimat seit Jahren auch als Politiker Karriere macht.

Ugas (35) bestimmte den Fight mit seinem Jab und sauberen Treffern, am Ende wurde er bei allen Punktrichtern als Sieger geführt (115:113, 116:112, 116:112). Dabei war der Weltmeister erst elf Tage vor dem Kampf eingesprungen. Eigentlich sollte Pacquiao gegen WBC- und IBF-Weltmeister Errol Spence (USA) boxen, dieser konnte wegen einer Augenverletzung aber nicht antreten.

Pacquiao war in seiner Karriere Champion in sieben verschiedenen Gewichtsklassen. Sein Kampfrekord steht bei 62 Siegen (39 K.o.), acht Niederlagen und zwei Unentschieden (So viel Geld machte Manny Pacquiao mit dem Mega-Fight gegen Floyd Mayweather).