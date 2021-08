WWE SummerSlam 2021: Brock Lesnar schockt nach Gigantenduell Reigns - Cena

Nach dem Mega-Match zwischen Roman Reigns und John Cena beim WWE SummerSlam 2021 folgt der nächste Paukenschlag: Brock Lesnar ist in neuem Look zurück!

Mit der Rückkehr von CM Punk hat Konkurrent AEW die Wrestling-Welt zum Beben gebracht , zum Abschluss der Megashow SummerSlam einen Tag danach hat nun aber auch WWE noch ein Ass aus dem Ärmel gezogen - ein altbekanntes Ass im neuen Look.

Nach dem Gigantenduell zwischen Roman Reigns und John Cena, in dem Reigns seinen Universal Title gegen den aus Hollywood zurückgekehrten Megastar verteidigte, leitete WWE nahtlos zur zweiten Überraschung des Abends nach dem Comeback von Becky Lynch über: Brock Lesnar unterbrach die Siegesfeier des “Head of the Table”!