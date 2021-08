WWE SummerSlam: Becky Lynch zurück, Rätsel um abwesende Sasha Banks

The Man wird The Mum! Die größten WWE-Momente von Becky Lynch

Becky Lynch gewinnt Titel von Bianca Belair

Belair nahm an, bot Lynch einen Handschlag an - und handelte sich stattdessen einen Hieb und Beckys “Man Handle Slam” ein, mit der Lynch das Match binnen Sekunden für sich entschied.

Sasha Banks bis zuletzt für den WWE SummerSlam angekündigt

Kurz darauf berichtete der Pro Wrestling Insider dann aber, dass sowohl Banks als auch Belair zurückkommen würden und das SummerSlam-Match aller Voraussicht nach nicht in Gefahr sei, bei der SmackDown-Ausgabe am Freitag tauchte dann jedoch nur Belair wieder auf.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Lynch und Banks mit Vorgeschichte

Nichtsdestotrotz warb WWE bis zuletzt mit Banks, noch in der Kickoff-Show, auch Banks selbst veröffentlichte noch am Freitag ein Social-Media-Bild mit einem SummerSlam-Poster. Einen Tag zuvor war sie in einem als live angekündigten Interview mit Kommentator Sebastian Hackl in der Instagram-Show “Die Woche” auf dem offiziellen deutschen WWE-Account zu sehen.