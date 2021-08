Eishockey-WM: Deutsche Frauen feiern lockeren Auftaktsieg

Die deutschen Eishockey-Frauen sind mit einem Sieg in die Weltmeisterschaft im kanadischen Calgary gestartet.

Die deutschen Eishockey-Frauen sind mit einem Sieg in die Weltmeisterschaft im kanadischen Calgary gestartet. Die Mannschaft um Kapitänin Julia Zorn gewann ihre Auftaktpartie am Samstagabend gegen Außenseiter Ungarn souverän mit 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

Nina Christof per Doppelpack und Zorn erzielten die Treffer für Deutschland mit seinem neuen Trainer Thomas Schädler.

Am Montag trifft Deutschland ab 20.00 Uhr im zweiten Gruppenspiel auf die Däninnen, die ihr erstes Spiel gegen die starken Tschechinnen mit 1:6 verloren haben. Als fünftes Team in Gruppe B ist Japan am Start.