FC Bayern München: Lewandowski offenbar zu teuer für Liverpool, Manchester City und Manchester United

Lewy übergangen: "Europa-Wahl an sich eine Farce!"

Demnach wolle der Pole, der am Samstag 33 Jahre alt geworden ist, vor seinem 35. Geburtstag noch einmal zu einem anderen europäischen Topklub wechseln.

Topklubs lehnen Lewandowski offenbar ab

“Lewandowski wurde Liverpool, Manchester United und Manchester City angeboten, die alle ihr Interesse an dem Spieler bekundet haben, um ihn zu verpflichten”, erklärte der englische Journalist Ian McGarry in seinem Transfer Window Podcast .

Allerdings hätten alle drei Vereine dem Berater das Gleiche entgegnet: Lewandowski sei zu teuer. Laut Sky Sports fordern die Bayern 100 Millionen Pfund (117 Millionen Euro) für den Polen, der noch bis 2023 in München unter Vertrag steht. Eine solche Summe sei den Klubs angesichts des fortgeschrittenen Alters des Stürmers zu viel.

Bereits im Mai hatte SPORT1 berichtet, dass Lewandowskis Berater Pini Zahavi den Transfermarkt sondiert und sogar schon bei den Bayern-Bossen vorgefühlt hatte, ob ein Wechsel Lewandowskis bereits in diesem Sommer ein Thema werden könnte.

Ein Wechsel 2021 ist ausgeschlossen. 2022, das weiß auch Zahavi, ist die Situation eine andere. Denn Erling Haaland, den Borussia Dortmund in diesem Sommer nicht ziehen lässt, wird nächstes Jahr aufgrund einer Ausstiegsklausel für etwa 75 Millionen Euro zu haben sein. Die Ablöse könnte nach SPORT1 -Informationen allerdings auf bis zu 90 Millionen Euro ansteigen.

Trainer Julian Nagelsmann glaubt sowieso nicht daran, dass der Weltfußballer in diesem Sommer den Verein verlassen will. Das begründet er mit Lewandowskis Leistung gegen Dortmund im Supercup (zwei Tore, ein Assist) und dessen Trainingseifer. “Das würde ein Spieler, der sich nicht wohlfühlt und zwingend weg will, garantiert nicht machen”, sagte Nagelsmann.