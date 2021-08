Borussia Dortmund Erling Haaland enttäuscht bei BVB-Pleite beim SC Freiburg

Der BVB kassiert eine ernüchternde Niederlage in Freiburg. Erling Haaland bleibt dabei blass. Die Gerüchte um ihn reißen nicht ab - eine Belastung für den Top-Stürmer?

Während einige seiner BVB-Kollegen sich nach der Niederlage noch den Fragen der Journalisten stellten, war Erling Haaland nach Abpfiff schnell in die Kabine gerauscht.

Zuvor war der Topstürmer von Borussia Dortmund, den halb Europa holen will, zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen ohne Tor und erstaunlich blass geblieben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Zweifelsohne lag das auch an der wackligen Dortmunder Defensive und den Verletzungsproblemen - doch eben auch am Norweger, der über weite Strecken der Partie abgetaucht war. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Haaland lässt Ausgleichs-Chance ungenutzt

Als Haaland dann in der 68. Minute doch die große Gelegenheit auf dem Silbertablett serviert wurde und er relativ frei in Richtung Freiburger Strafraum ziehen konnte, folgte ein erschreckend schwacher Abschluss.

Das hing natürlich auch an den speziell in der 2. Halbzeit tief stehenden Freiburgern zusammen – dennoch hatte Haaland schon mehr Aufwand betrieben, um Bälle trotz enger Bewachung zu erhalten.

So hatte BVB-Trainer Marco Rose nach dem 5:2-Auftaktsieg gegen Frankfurt noch geschwärmt: “Wie Erling für die Mannschaft und seine Mitspieler rennt und ackert, das macht ihn genauso aus wie seine Tore.”

Reus verteidigt Haaland: “Auch nur ein Mensch”

Wechsel zu Real Madrid angeblich beschlossen

Laut dem als seriös geltenden spanischen Journalisten Siro Lopez sei es beschlossene Sache, dass Haaland 2022 zu Real Madrid wechselt. Es soll eine Vorab-Vereinbarung zwischen beiden Teams und Haaland geben, behauptet Lopez in einem Video auf Twitch.

Im nächsten Jahr greift die Ausstiegsklausel in Haalands Vertrag, der noch bis 2024 läuft. Demzufolge darf der Stürmer für eine Ablösesumme von mindestens 75 Millionen Euro gehen. Wie SPORT1 erfuhr, kann diese Summe - je nach Erfolgen – sogar auf bis zu 90 Millionen Euro ansteigen.

Haaland gegen Bayern teils übermotiviert

All das geht womöglich auch an einem so coolen 21-Jährigen nicht spurlos vorüber. Gegen den FC Bayern wirkte er teils übermotiviert, gegen die Freiburger oft eher ratlos. (SERVICE: Bundesliga-Spielplan zum Ausdrucken)